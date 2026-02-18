Jodhpur Gorakhpur Special Train : होली पर घर जाना होगा आसान, जोधपुर-गोरखपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

फाइल फोटो पत्रिका
Jodhpur Gorakhpur Special Train : होली पर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रतनगढ़-दिल्ली-अयोध्या-लखनऊ के रास्ते जोधपुर-गोरखपुर-जोधपुर होली स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन 5 मार्च से 27 मार्च के बीच कुल 4 ट्रिप करेगी। जिससे राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 04829 जोधपुर-गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल 5 से 26 मार्च तक प्रत्येक गुरुवार को शाम 4.15 बजे जोधपुर से रवाना होकर शुक्रवार रात 8.50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।
इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04830 गोरखपुर-जोधपुर साप्ताहिक स्पेशल 6 से 27 मार्च तक प्रत्येक शुक्रवार रात 11.25 बजे गोरखपुर से प्रस्थान कर रविवार सुबह 3 बजे जोधपुर पहुंचेगी।
यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन में 20 कोच लगाए जाएंगे। जिनमें 2 द्वितीय एसी,4 थ्री एसी, 8 स्लीपर, 4 सामान्य श्रेणी और 2 गार्ड एसएलआर कोच शामिल होंगे।
सीनियर डीसीएम हितेश यादव के अनुसार ट्रेन मेड़ता रोड, डेगाना, छोटी खाटू, डीडवाना, लाडनूं, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली कैंट, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, आलमनगर, लखनऊ, अयोध्या कैंट, अयोध्या, मनकापुर,बस्ती और खलीलाबाद स्टेशनों पर ठहरेगी।
