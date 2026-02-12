Rajasthan Budget : राजस्थान की वित्तीय हालत ठीक नहीं, राज्य सरकार का बड़ा खुलासा

उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी की ओर से बुधवार को विधानसभा में पेश बजट दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ। उन्होंने आत्मनिर्भर विकसित राजस्थान@ 2047 के लक्ष्योंतक पहुंचने के लिए अपनी प्राथमिकता के रूप में 10 स्तम्भों का जिक्र किया। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि बजट में अगले वर्ष मौजूदा वर्ष के मुकाबले 7.59 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन पर फोकस करते हुए ग्रीन बजट 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया जाएगा।

