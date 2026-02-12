Rajasthan : लोक सुराज का 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान सरकार को 26 जून तक का अल्टीमेटम, जानें क्या हैं मांगें

विमुक्त घुमन्तू एवं अर्द्ध घुमन्तू जनजातियों की 21 सूत्रीय प्रमुख मांगों में अलग से 10 फीसदी आरक्षण देने, हर परिवार को कृषि भूमि देने, 3000 रुपए प्रतिमाह नागरिक आय, आवासीय भूखंड, एक करोड़ रुपए की आर्थिक सुरक्षा योजना, केन्द्रीय आवास एवं राज्य स्तरीय आवास योजना बनाने, 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करने, विश्वविद्यालय बनाने, इस समुदाय के किसानों को 25 बीघा कृषि योग्य भूमि आवंटित करने सहित अन्य मांगें शामिल हैं।