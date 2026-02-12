Rajasthan Budget : सीएम भजनलाल ने गिनाई खूबियां, 5 साल का वादा था पर 2 साल में ही पूरी की 72 फीसदी घोषणाएं

1- वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत 4 हजार करोड़ रुपए।

2- किसान सम्मान निधि में 76 लाख किसानों को 10 हजार 900 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी।

3- शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 69 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।

4- 400 स्कूल को सीएम राइज विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।

5- वेतनमान में संशोधन सम्बन्धी विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंषा किए जाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन।