12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Budget : सीएम भजनलाल ने गिनाई खूबियां, 5 साल का वादा था पर 2 साल में ही पूरी की 72 फीसदी घोषणाएं

Rajasthan Budget : राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट 2026 की खूबियां गिनाई। उन्होंने कहा 5 साल का वादा था पर हमने 2 साल में ही 72 फीसदी घोषणाएं पूरी कर दी है। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीएम भजनलाल ने कही बड़ी बात।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 12, 2026

Rajasthan Budget CM Bhajanlal enumerated his qualities promise was for 5 years but 72 percent of announcements were fulfilled in just 2 years

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Rajasthan Budget : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार में आने से पहले हमने संकल्प पत्र 2023 में 392 घोषणाएं की थी, इनको 5 साल में पूरा करना था, लेकिन हमने दो साल में ही 282 घोषणा (72 फीसदी) से अधिक को पूरा करके दिखाया है। पिछले 2024-25 बजट की 1277 घोषणाओं में से 1188 (93 फीसदी) को धरातल पर लागू कर दिया है।

बजट पेश होने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में पत्रकारों से कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। हम प्रदेश को 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

सीएम भजनलाल ने कहा कि कुशल वित्तीय प्रबंधन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आया है। इस बजट के अनुमान के अनुसार राज्य की जीएसडीपी 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपए होना संभावित है, जो 2023-24 से लगभग 41 प्रतिशत अधिक है। वहीं, प्रतिव्यक्ति आय पहली बार 2 लाख 2 हजार 349 रुपए होना संभावित है, जो 2023-24 से 21.15 फीसदी अधिक है।

इन पर हुई चर्चा

1- वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत 4 हजार करोड़ रुपए।
2- किसान सम्मान निधि में 76 लाख किसानों को 10 हजार 900 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी।
3- शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 69 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
4- 400 स्कूल को सीएम राइज विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
5- वेतनमान में संशोधन सम्बन्धी विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंषा किए जाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन।

जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनको सवाल पूछने का हक नहीं

यमुना जल को लेकर डीपीआर और रिफाइनरी से जुड़े कांग्रेस के आरोपों पर सीएम ने कहा कि कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं, जिनमें समय लगता है। हम लगातार यमुना जल पर काम कर रहे हैं। जिन्होंने सबसे ज्यादा इस प्रदेश पर राज किया, उनको सवाल पूछने का हक नहीं है। ये लोग कुछ नहीं कर पाए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget 2026 : दिया कुमारी ने राजस्थान के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का जीता दिल, 8वें वेतन आयोग पर किया बड़ा ऐलान
जयपुर
Rajasthan Budget 2026 State employees and pensioners wins hearts Diya Kumari 8th Pay Commission big announcement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान बजट 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Feb 2026 09:58 am

Published on:

12 Feb 2026 09:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Budget : सीएम भजनलाल ने गिनाई खूबियां, 5 साल का वादा था पर 2 साल में ही पूरी की 72 फीसदी घोषणाएं

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Baba Balnath Ashram : यज्ञ मंडप की परिक्रमा, 1.25 लाख ने दी आहुतियां

Baba Balnath Ashram Jaipur Yagya Mandap Circumambulation 1.25 lakh offerings made
जयपुर

Rajasthan Pension Scheme: घर-घर सत्यापन अभियान से तेजी, 20 दिन में 7 लाख पेंशनर्स का रिकॉर्ड

जयपुर

Rajasthan : लोक सुराज का 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान सरकार को 26 जून तक का अल्टीमेटम, जानें क्या हैं मांगें

Lok Suraj gave Rajasthan government an ultimatum till 26 June regarding 21-point demands Know what are demands
जयपुर

Reservation: अब इस समाज ने की 10 फीसदी आरक्षण और भूमि अधिकार की मांग

Rajasthan Assembly
जयपुर

Jaipur Accident: रॉन्ग साइड से आई टैक्सी ने बाइक को मारी टक्कर, उछलकर सड़क पर गिरे 2 भाई; एक की दर्दनाक मौत

Jaipur road accident
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.