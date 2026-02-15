मीणा समाज का 68 साल पुराना संगठन, समाज के लिए कर रहा बेहतरीन काम… वर्तमान में यह MLA हैं प्रदेशाध्यक्ष

संघ का पहला कार्यालय शहर के गणगौरी बाजार स्थित भैरुजी के मंदिर परिसर में स्थापित किया गया था और वर्तमान में भी यहीं से इसकी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। संगठन के प्रथम अध्यक्ष गोविंद राम मीणा थे, जिन्होंने स्थापना काल में समाज को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। संघ की संरचना प्रदेश से लेकर जिला और तहसील स्तर तक फैली हुई है। विभिन्न इकाइयों में समय-समय पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों का चयन किया जाता है, जो स्थानीय स्तर पर बैठकों, सामाजिक मंथन और सेवा कार्यों के जरिए समाजहित के मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं।