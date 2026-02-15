पत्रिका मोहल्ला मीटिंग@ सेठी कॉलोनी, आमजन का फूटा गुस्सा… बोले- भारी वाहनों का रूट बदले, अवैध पार्किंग और ड्रेनेज समस्या का हो स्थाई समाधान



नरेन्द्र गेरयानी ने बताया कि कॉलोनी में सफाई व्यवस्था बदहाल है। नियमित रूप से हूपर नहीं आते, कचरा कई-कई दिनों तक सड़कों और गलियों में पड़ा रहता है। दुर्गेश सिंह और राजकुमार जैन ने क्षेत्र में जलभराव की समस्या को प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बारिश के दौरान सड़कों पर पानी भर जाता है, ड्रेनेज सिस्टम के साथ ऊंचा फुटपाथ बनाया जाना चाहिए। राजकुमार जैन और अनिल कासलीवाल ने बताया कि क्षेत्र की सीवर लाइन एक से डेढ़ दशक पुरानी है। यह आए दिन जाम हो जाती है, जिसके कारण गंदा पानी मुख्य सड़क पर बहता रहता है।