JEE Main Result 2026: टॉपरों की लिस्ट में राजस्थान टॉप पर, जेईई मेन में राज्य के इतने छात्र ने हासिल की 100 पर्सेंटाइल



अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि 100 पर्सेंटाइल का मतलब परीक्षा में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करना है, लेकिन दोनों बातें अलग हैं। पर्सेंटाइल दरअसल यह दर्शाता है कि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा में शामिल अन्य सभी उम्मीदवारों की तुलना में कैसा प्रदर्शन किया। यदि किसी छात्र का स्कोर 100 पर्सेंटाइल है, तो इसका अर्थ है कि उसका परिणाम बाकी सभी परीक्षार्थियों से बेहतर रहा और वह शीर्ष स्थान पर रहा। यह स्कोर सीधे प्राप्त अंकों पर आधारित नहीं होता, बल्कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के जरिए तैयार किया जाता है। चूंकि परीक्षा अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित होती है और प्रत्येक शिफ्ट का कठिनाई स्तर अलग हो सकता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी छात्र को कठिन या आसान पेपर के कारण नुकसान या फायदा न हो।