RBI Assistant Notification 2026: भारतीय रिजर्व बैंक में असिस्टेंट के पदों पर निकली भर्ती, जान लें जरुरी योग्यता और परीक्षा पैटर्न

भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा होगा। इसमें अंग्रेजी, संख्यात्मक क्षमता और रीजनिंग से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा mcq प्रकार की होगी। दूसरा चरण मुख्य परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसमें सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान जैसे विषय भी शामिल रहेंगे। तीसरा चरण भाषा परीक्षा (LPT) होगा। मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा का टेस्ट देना होगा। यह क्वालिफाइंग होगा, लेकिन इसे पास करना जरूरी है।