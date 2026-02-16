Country Old Name: पहले इस नाम से जाना जाता था बांग्लादेश, इन देशों के भी बदल चुके हैं नाम



यूरोप में चेक गणराज्य ने 2016 में अपने छोटे और सरल नाम ‘चेकिया’ को आधिकारिक रूप से अपनाया। तुर्की ने 2022 में संयुक्त राष्ट्र में अपना आधिकारिक नाम बदलकर तुर्किये कर दिया, ताकि उसकी सांस्कृतिक पहचान को सही ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। थाईलैंड को पहले सियाम के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में राष्ट्रीय पहचान को दर्शाने के लिए इसका नाम बदल दिया गया।