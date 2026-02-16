Rajasthan Panchayat Chunav 2026: राजस्थान में जिला परिषद को कितना वेतन मिलता है?

Rajasthan Panchayat Chunav 2026: राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए मतदान कराया जाना है। तय कार्यक्रम के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक संपन्न की जा सकती है। चुनाव से पहले वार्डों और क्षेत्रों के पुनर्गठन यानी परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी करने का प्रस्ताव रखा गया था। जानकारी के मुताबिक ग्राम स्तर पर पंच और सरपंच पद के लिए मतदान मार्च 2026 के तीसरे सप्ताह तक कराया जा सकता है। इसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अप्रैल 2026 में आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में जिला परिषद को कितनी सैलरी मिलती है? आइये जानते हैं।