CTET 2026: सीटीईटी आंसर की कब होगी जारी? जान लें पूरा प्रॉसेस



इस वर्ष CTET 2026 का आयोजन 7 और 8 फरवरी को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा दोनों दिन दो-दो शिफ्ट में संपन्न हुई। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। उम्मीदवारों ने अपनी पात्रता और इच्छित शिक्षण स्तर के अनुसार पेपर I या पेपर II में भाग लिया। पेपर I उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, जबकि पेपर II कक्षा 6 से 8 तक अध्यापन के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाता है।