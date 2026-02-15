Jobs 2026: ग्रेजुएट युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका, एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती

Jobs 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य के आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर बनने का मौका सामने आया है। Punjab Subordinate Services Selection Board (PSSSB) ने एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर के 197 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 6 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे।