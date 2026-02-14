14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

शिक्षा

CUET PG 2026 Exam Date: सीयूईटी पीजी एग्जाम का पूरा शेड्यूल हुआ जारी, एक दिन में इतने शिफ्ट में होगी परीक्षा

NTA परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करेगा। इसमें उम्मीदवारों को यह जानकारी दी जाएगी कि उनका एग्जाम किस शहर में आयोजित होगा। एडमिट कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Feb 14, 2026

CUET PG 2026

CUET PG 2026(Image-Freepik)

CUET PG 2026: National Testing Agency(NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी 2026 को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। अब उम्मीदवारों को अंदाजा लग जाएगा कि उन्हें किस दिन और किस शिफ्ट में परीक्षा देनी है। एजेंसी ने सब्जेक्ट वाइज पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिससे तैयारी कर रहे छात्रों को काफी राहत मिलेगी। इस बार CUET PG 2026 की परीक्षा 6 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। कुल 44 शिफ्ट में एग्जाम होगा और हर शिफ्ट 90 मिनट की होगी। यानी अभ्यर्थियों को डेढ़ घंटे में पूरा पेपर हल करना होगा।

CUET PG 2026 Exam Date: तीन शिफ्ट में होगी परीक्षा


एनटीए के मुताबिक परीक्षा रोजाना तीन चरणों में कराई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक और तीसरी शिफ्ट शाम 4:00 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा कई अलग-अलग तारीखों पर आयोजित की जाएगी। इनमें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 और 27 मार्च 2026 शामिल हैं।

CUET PG 2026 Intimation Slip: सिटी इंटिमेशन स्लिप कब आएगी?

NTA परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करेगा। इसमें उम्मीदवारों को यह जानकारी दी जाएगी कि उनका एग्जाम किस शहर में आयोजित होगा। एडमिट कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे।

CUET PG 2026: 157 विषय, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी


इस साल CUET PG के तहत कुल 157 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। करीब 4.11 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। हालांकि, कुछ विशेष कोर्स जैसे एमटेक और साइंस से जुड़े पेपर केवल अंग्रेजी में ही होंगे। वहीं आचार्य और हिंदू अध्ययन से संबंधित प्रश्नपत्र संस्कृत तथा हिंदी-अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध रहेंगे।

BSSC 2nd Inter Level Vacancy: फिर बढ़ी बिहार इंटर लेवल भर्ती में वैकेंसी की संख्या, अब इतने सीटों पर होगा चयन
शिक्षा
BSSC 2nd Inter Level Vacancy

Published on:

14 Feb 2026 05:05 pm

