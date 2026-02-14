CUET PG 2026 Exam Date: सीयूईटी पीजी एग्जाम का पूरा शेड्यूल हुआ जारी, एक दिन में इतने शिफ्ट में होगी परीक्षा

CUET PG 2026: National Testing Agency(NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी 2026 को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। अब उम्मीदवारों को अंदाजा लग जाएगा कि उन्हें किस दिन और किस शिफ्ट में परीक्षा देनी है। एजेंसी ने सब्जेक्ट वाइज पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिससे तैयारी कर रहे छात्रों को काफी राहत मिलेगी। इस बार CUET PG 2026 की परीक्षा 6 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। कुल 44 शिफ्ट में एग्जाम होगा और हर शिफ्ट 90 मिनट की होगी। यानी अभ्यर्थियों को डेढ़ घंटे में पूरा पेपर हल करना होगा।