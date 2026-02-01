AIIMS Vacancy 2025: एम्स में 3 हजार से ज्यादा पदों निकली भर्ती, जान लें क्या है जरुरी योग्यता

AIIMS: All India Institute of Medical Sciences, New Delhi यानी एम्स, नई दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET)-10 के लिए संक्षिप्त नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए देशभर के अलग-अलग एम्स संस्थानों में 3000 से ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर के पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बढ़ती जरूरत को देखते हुए इन पदों को काफी अहम माना जा रहा है। अगर आप भी नर्सिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और सरकारी अस्पताल में काम करने का सपना देख रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए हो सकता है। आवेदन प्रक्रिया 24 फरवरी 2026 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी एम्स के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।