Bihar Police Admit Card: बिहार पुलिस के लिए 12 मार्च से फिजिकल टेस्ट, एडमिट कार्ड 15 फरवरी से होगा एक्टिव, लिंक जारी

Bihar Police Admit Card: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती की लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए अगला अहम पड़ाव शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार यानी Central Selection Board of Constable (CSBC) ने शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की तारीखों का एलान कर दिया है। ड्राइवर कॉन्स्टेबल पद के लिए फिजिकल टेस्ट 12 मार्च 2026 से आयोजित होगा। इसके साथ ही बोर्ड ने PET के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की सूचना भी दे दी है। हालांकि डाउनलोड लिंक अभी दिख रहा है, लेकिन यह 15 फरवरी 2026 से सक्रिय होगा। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट Central Selection Board of Constable के पोर्टल csbc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे।