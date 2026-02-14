BSSC 2nd Inter Level Vacancy: फिर बढ़ी बिहार इंटर लेवल भर्ती में वैकेंसी की संख्या, अब इतने सीटों पर होगा चयन

BSSC 2nd Inter Level Vacancy: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी अपडेट आई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने सेकेंड इंटर लेवल भर्ती 2023 में एक बार फिर पदों की संख्या बढ़ा दी है। इस बार अलग-अलग विभागों में 1107 नए पद जोड़े गए हैं। अब कुल रिक्तियों की संख्या 25,311 से बढ़कर 26,426 हो गई है। हालांकि पद बढ़ाए गए हैं, लेकिन आवेदन की तारीख में कोई और राहत नहीं दी गई। रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 13 फरवरी 2026 थी। वहीं पूरी तरह से फॉर्म सब्मिट करने की अंतिम तारीख 16 फरवरी 2026 तय है। अब सभी अभ्यर्थियों की नजर परीक्षा तारीख की घोषणा पर टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि इस भर्ती के लिए 33 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं।