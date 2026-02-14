RRB NTPC Exam Date 2026: रेलवे एनटीपीसी परीक्षा कब होगी? जान लें आधार को लेकर क्या है नियम

RRB NTPC Exam Date 2026: रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए अहम अपडेट सामने आया है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती (विज्ञप्ति संख्या 06/2025) की सीबीटी-1 परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार यह परीक्षा 16 मार्च 2026 से शुरू होगी और 27 मार्च 2026 तक अलग-अलग दिनों में आयोजित की जाएगी। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। कुल 5,810 पदों पर नियुक्ति होनी है। ऐसे में परीक्षा तिथि जारी होते ही अभ्यर्थियों के बीच तैयारी को लेकर हलचल तेज हो गई है। आरआरबी की ओर से साफ किया गया है कि परीक्षा से करीब 10 दिन पहले अभ्यर्थियों को उनकी एग्जाम सिटी की जानकारी दे दी जाएगी। वहीं, एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले जारी किए जाएंगे।