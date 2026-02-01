पढ़ाई के लिए डिजिटल ब्रेक: निप्पानी प्रशासन की अनोखी पहल, 10वीं के छात्रों के लिए बड़ा कदम, शाम 6 से 9 बजे मोबाइल-टीवी बंद

घर-घर जाकर अभिभावकों से सहयोग की अपील

बेलगावी जिले में विद्यार्थियों की पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए निप्पानी तालुक प्रशासन ने निर्देश दिया है कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के घरों में रोज शाम 6 से 9 बजे तक मोबाइल फोन और टीवी बंद रखे जाएं। तहसीलदार ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए आठ सदस्यीय स्टडी मॉनिटरिंग कमेटी भी गठित की है। इस वर्ष की 10वीं (एसएसएलसी) परीक्षा मार्च के तीसरे सप्ताह में शुरू होगी और अप्रेल के पहले सप्ताह तक चलेगी। विद्यार्थियों की तैयारी के लिए प्रीपरेटरी परीक्षाएं पहले से चल रही हैं। शिक्षा विभाग ने पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने और परीक्षा परिणाम बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में निप्पानी तहसीलदार सुरेश मुंजे ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि शहरी, कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में 10वीं के विद्यार्थियों वाले घरों में इस निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।