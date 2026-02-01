मरुधर देवासी समाज संगठन का दो दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव 15 फरवरी से, तैयारियां पूरी

नानकी कन्वेंशन सेंटर में होगा आयोजन

श्री मरुधर देवासी (राईका) समाज संगठन, हुब्बल्ली के तत्वावधान में महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस वर्ष भी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। 15 फरवरी को गोकुल रोड स्थित नानकी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस महोत्सव में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं के साथ ही प्रवासी समाज के लोग शामिल होंगे। समाज की ओर से हर वर्ष महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम और सामूहिक भागीदारी के साथ मनाया जाता है, जिससे समाज में एकता और धार्मिक भावना मजबूत होती है।