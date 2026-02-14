तेज आवाज में म्यूजिक बजाने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली अब पुलिस की निगरानी में

दुर्घटनाओं पर रोक के लिए पुलिस सख्त, एंबुलेंस और अन्य वाहनों की आवाज दबने से बढ़ रहा खतरा

बेलगावी जिले में चलती ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य व्यावसायिक वाहनों में तेज आवाज में म्यूजिक बजाने के मामलों को लेकर पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने स्पष्ट किया है कि अब ऐसे वाहनों को विशेष निगरानी में रखा जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले मालिकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस के अनुसार, जांच में पाया गया कि तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के कारण पीछे से आने वाले वाहनों, खासकर एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाओं की सायरन आवाज चालक सुन नहीं पाते, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। कई मामलों में ओवरटेक करना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है।