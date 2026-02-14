शिविर से पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी समस्याओं को मिली राहत

पूर्व सैनिकों को पेंशन से संबंधित कठिनाइयों से राहत
वायुसेना संघ के सहयोग से विभिन्न जिलों के पूर्व सैनिकों को मिली ऑन-द-स्पॉट सहायता
दावणगेरे में आयोजित स्पर्श (पेंशन प्रशासन-रक्षा) सहायता शिविर ने पूर्व सैनिकों की लंबे समय से लंबित पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना संघ, कर्नाटक शाखा के सहयोग से आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने भाग लेकर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं और मौके पर समाधान प्राप्त किया। शिविर में सेवा पुस्तिका में त्रुटि, बैंक विवरण, आधार से संबंधित विसंगतियों और दस्तावेज सुधार जैसे मामलों को प्राथमिकता से निपटाया गया। प्रयागराज से आए अधिकारियों ने सैकड़ों पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनकर कई मामलों का तत्काल समाधान किया, जबकि शेष मामलों के सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
पेंशन प्रक्रिया में दिक्कतें
दावणगेरे, चित्रदुर्ग, हावेरी और विजयनगर सहित विभिन्न जिलों से आए पूर्व सैनिकों ने सेवा रिकॉर्ड, पेंशन भुगतान और पारिवारिक विवरणों में सुधार के लिए सहायता प्राप्त की। अधिकारियों ने बताया कि सेवा के दौरान आम तौर पर कोई समस्या नहीं आती, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद नाम, पता या परिवार के सदस्यों के विवरण में अंतर के कारण पेंशन प्रक्रिया में दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। आयोजकों ने कहा कि ऐसे शिविर राज्य भर में आयोजित किए जा रहे हैं ताकि पूर्व सैनिकों को पेंशन से संबंधित कठिनाइयों से राहत मिल सके। अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों से अपील की कि वे ऐसे शिविरों का लाभ उठाकर अपने दस्तावेज और विवरण समय पर अपडेट कराएं, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
