शिविर से पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी समस्याओं को मिली राहत

पेंशन प्रक्रिया में दिक्कतें

दावणगेरे, चित्रदुर्ग, हावेरी और विजयनगर सहित विभिन्न जिलों से आए पूर्व सैनिकों ने सेवा रिकॉर्ड, पेंशन भुगतान और पारिवारिक विवरणों में सुधार के लिए सहायता प्राप्त की। अधिकारियों ने बताया कि सेवा के दौरान आम तौर पर कोई समस्या नहीं आती, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद नाम, पता या परिवार के सदस्यों के विवरण में अंतर के कारण पेंशन प्रक्रिया में दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। आयोजकों ने कहा कि ऐसे शिविर राज्य भर में आयोजित किए जा रहे हैं ताकि पूर्व सैनिकों को पेंशन से संबंधित कठिनाइयों से राहत मिल सके। अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों से अपील की कि वे ऐसे शिविरों का लाभ उठाकर अपने दस्तावेज और विवरण समय पर अपडेट कराएं, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।