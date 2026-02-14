बेलगावी जिले में मतदाता मैपिंग का 71 फीसदी कार्य पूरा

बेलगावी जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत चल रहे मतदाता मैपिंग अभियान का लगभग 71 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। जिला प्रभारी मंत्री सतीश जारकीहोली ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 28 फरवरी तक शेष प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाए, ताकि जिला राज्य में अग्रणी बना रहे। जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जारकीहोली ने बताया कि यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चल रही है। इस चरण में केवल मतदाताओं के विवरण का सत्यापन किया जा रहा है, जबकि किसी भी नाम को जोड़ा या हटाया नहीं जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन कर रहे हैं। हालांकि, कुछ स्थानों पर लोग घर पर नहीं मिल रहे या स्थानांतरित हो चुके हैं, जिससे प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो रही है।