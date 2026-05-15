महिलाओं के स्वास्थ्य की नई पहल, निशुल्क योग-ध्यान शिविर का शुभारंभ

योग के प्रति जागरूकता बढ़ रही

पतंजलि योग समिति के कर्नाटक राज्याध्यक्ष एवं शिविर प्रभारी भंवरलाल आर्य ने बताया कि लोगों में योग के प्रति जागरूकता और रुचि लगातार बढ़ रही है। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं बल्कि मानसिक शांति और संतुलित जीवन का आधार भी है। शिविर में योग सत्रों के साथ स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारी भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए प्रतिदिन शाम 5 से 6 बजे तक इसी स्थान पर विशेष योग कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि वे नियमित योग अभ्यास से जुड़कर इसका लाभ उठा सकें।