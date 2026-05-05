चलती बस में लगी आग, बाल-बाल बचे 17 यात्री, हावेरी में केएसआरटीसी बस जलकर खाक, चालक की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

बस जलकर खाक
अचानक भड़की आग
जानकारी के अनुसार, बस बेंगलूरु से गदग जा रही थी। रास्ते में रानेबेन्नूर तालुक के देवरुद्द गांव के पास कर्नाटक हाईवे पर चलते समय अचानक बस में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।
चालक की सूझबूझ बनी जीवन रक्षक
बस के चालक पक्कीरप्पा ने जैसे ही बस में आग और धुआं देखा, तुरंत वाहन रोक दिया और यात्रियों को तेजी से बाहर निकालने में जुट गए। उनकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते सभी 17 यात्रियों की जान बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही रानेबेन्नूर ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आग लगने के कारणों की पड़ताल जारी है।
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