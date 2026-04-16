हुब्बल्ली से जोधपुर वाया जालोर ट्रेन शुरू करने तथा यशवंतपुर-बाड़मेर साप्ताहिक ट्रेन के फेरे बढ़ाने की मांग

कई ट्रेनों में स्टॉपेज बढ़ाने की मांग

इसके अलावा कई ट्रेनों में स्टॉपेज बढ़ाने की मांग भी रखी गई है, जिसमें फालना, हावेरी, अरसीकेरे और टुमकुर जैसे स्टेशन शामिल हैं। समिति ने मिरज-बीकानेर ट्रेन को हुब्बल्ली से चलाने और चेन्नई-हुब्बल्ली ट्रेन को मिरज तक विस्तार देने का सुझाव भी दिया है, ताकि कर्नाटक और महाराष्ट्र के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिल सके। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में लगभग 15 हजार यात्री साप्ताहिक ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं, जबकि वास्तविक मांग 50 हजार यात्रियों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में नई ट्रेनों की तत्काल आवश्यकता बताई गई है। समिति ने पुराने विशेष ट्रेनों को पुन: शुरू करने की मांग के साथ-साथ बेंगलूरु-हुब्बल्ली-पुणे को हाई-स्पीड कॉरिडोर में शामिल करने का भी आग्रह किया है। साथ ही प्रस्तावित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हुब्बल्ली के रास्ते चलाने और उसके समय को यात्रियों के अनुकूल बनाने की मांग भी उठाई गई है।