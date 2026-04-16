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लॉरी से भिड़ी बोलेरो, 8 तीर्थ यात्रियों की मौत, कर्नाटक से जुड़े श्रद्धालु हादसे का शिकार

हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग कर्नाटक के चिकमगलूरु क्षेत्र से आए तीर्थ यात्री थे

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हुबली

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ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Apr 16, 2026

राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू

राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू

आर्थिक सहायता देने की घोषणा
आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिला में एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। मंत्रालयम मंडल के चिलकलाडोना के पास बोलेरो और लॉरी की टक्कर में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना इतनी भयावह थी कि टक्कर के बाद वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और आसपास अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी एम्मिगनूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग कर्नाटक के चिकमगलूरु क्षेत्र से आए तीर्थ यात्री थे, जो धार्मिक यात्रा पर निकले थे। हादसे के बाद केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह घटना एक बार फिर हाईवे सुरक्षा और तेज रफ्तार के खतरों पर सवाल खड़े करती है, जहां एक छोटी सी चूक कई जिंदगियों पर भारी पड़ जाती है।

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Published on:

16 Apr 2026 10:49 am

Hindi News / Karnataka / Hubli / लॉरी से भिड़ी बोलेरो, 8 तीर्थ यात्रियों की मौत, कर्नाटक से जुड़े श्रद्धालु हादसे का शिकार

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