धारवाड़ का ऐतिहासिक सोमेश्वर मंदिर: सदियों पुरानी आस्था और विरासत का जीवंत प्रतीक

मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में

इतिहासकारों के अनुसार, सोमेश्वर मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में अलूप वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। बाद में इसका प्रशासन बनवासी के कदंब और चोल शासकों के अधीन रहा। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा इम्मडी देवराय के शासनकाल में मंदिर का व्यापक जीर्णोद्धार कराया गया था।