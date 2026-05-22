विश्वशांति पर बोले कुलपति खान: साहित्य समाज और सरकार को देता है सही दिशा

समाज में शांति और प्रेम बना रहे

कर्नाटक विश्वविद्यालय के मानसोल्लास भवन में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सेमीनार के पहले दिन उन्होंने विश्वशांति की आवश्यकता पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि आज वैश्विक स्तर पर शांति की जरूरत पहले से अधिक महसूस की जा रही है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में यह संकल्प ले कि वह शांति और सद्भाव के साथ जीवन जिएगा, तो समाज में प्रेम और भाईचारे का वातावरण स्वत: निर्मित होगा। उन्होंने कहा, हमें मन में ठान लेना चाहिए कि हम डटकर शांति के साथ रहेंगे। समाज में शांति और प्रेम बना रहे, यही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। देश के विभिन्न राज्यों से आए साहित्यकारों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। उद्घाटन समारोह का वातावरण साहित्यिक ऊर्जा, वैचारिक गंभीरता और सांस्कृतिक गरिमा से भर उठा।