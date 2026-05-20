आंधी और बारिश ने उजाड़ी किसानों की उम्मीदें, कलबुर्गी में 500 एकड़ केले की फसल तबाह

कलबुर्गी की प्रसिद्ध कमलापुर लाल केला किस्म के लिए अलग पहचान

किसानों का कहना है कि उन्होंने केले की खेती पर बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी के लिए भारी निवेश किया था। कई किसानों ने खेती के लिए कर्ज भी लिया था। ऐसे में अचानक हुए नुकसान ने उन्हें आर्थिक संकट की स्थिति में ला खड़ा किया है। कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकारों के अनुसार केले की खेती में प्रति एकड़ लाखों रुपए तक की लागत आती है। इसी आधार पर 500 एकड़ में हुए नुकसान का अनुमान 10 से 15 करोड़ रुपए या उससे अधिक लगाया जा रहा है, हालांकि वास्तविक आंकड़े सर्वेक्षण के बाद सामने आएंगे। प्रशासन ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि कमलापुर लाल केला की किस्म को नुकसान पहुंचा है या अन्य किस्म को। बागवानी विभाग के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। कलबुर्गी जिला उत्तर कर्नाटक के प्रमुख केला उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है और यह अपनी प्रसिद्ध कमलापुर लाल केला किस्म के लिए अलग पहचान रखता है। जिले में कमलापुर लाल केला के अलावा ग्रैंड नाइन (जी-9), रोबस्टा और अन्य व्यावसायिक किस्मों की भी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है।