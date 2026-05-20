20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

आंधी और बारिश ने उजाड़ी किसानों की उम्मीदें, कलबुर्गी में 500 एकड़ केले की फसल तबाह

कलबुर्गी जिले के अफजलपुर तहसील में बेमौसम आंधी और बारिश ने किसानों को बड़ा झटका दिया है। अचानक बदले मौसम ने किसानों की महीनों की मेहनत पर कुछ ही घंटों में पानी फेर दिया। तेज बवंडर और बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल जमीन पर बिछ गई, जिससे बड़े पैमाने पर फसल क्षति हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार करीब 500 एकड़ केले की खेती को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए के आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

May 20, 2026

कलबुर्गी जिले के अफजलपुर तहसील क्षेत्र के एक गांव में बेमौसम आंधी और बारिश के बाद खेतों में गिरी व क्षतिग्रस्त हुई केले की फसल।

मौसम ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया
जानकारी के अनुसार अफजलपुर तहसील के कई गांवों में तेज हवाओं के कारण केले के पौधे जड़ से उखड़ गए, जबकि कई खेतों में पूरी फसल जमीन पर गिर गई। यह फसल कटाई के करीब पहुंच चुकी थी और किसान अच्छी पैदावार की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अचानक आए मौसम ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

कलबुर्गी की प्रसिद्ध कमलापुर लाल केला किस्म के लिए अलग पहचान
किसानों का कहना है कि उन्होंने केले की खेती पर बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी के लिए भारी निवेश किया था। कई किसानों ने खेती के लिए कर्ज भी लिया था। ऐसे में अचानक हुए नुकसान ने उन्हें आर्थिक संकट की स्थिति में ला खड़ा किया है। कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकारों के अनुसार केले की खेती में प्रति एकड़ लाखों रुपए तक की लागत आती है। इसी आधार पर 500 एकड़ में हुए नुकसान का अनुमान 10 से 15 करोड़ रुपए या उससे अधिक लगाया जा रहा है, हालांकि वास्तविक आंकड़े सर्वेक्षण के बाद सामने आएंगे। प्रशासन ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि कमलापुर लाल केला की किस्म को नुकसान पहुंचा है या अन्य किस्म को। बागवानी विभाग के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। कलबुर्गी जिला उत्तर कर्नाटक के प्रमुख केला उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है और यह अपनी प्रसिद्ध कमलापुर लाल केला किस्म के लिए अलग पहचान रखता है। जिले में कमलापुर लाल केला के अलावा ग्रैंड नाइन (जी-9), रोबस्टा और अन्य व्यावसायिक किस्मों की भी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है।

राहत पैकेज और उचित मुआवजे की मांग
कर्नाटक देश के प्रमुख केला उत्पादक राज्यों में शामिल है और राष्ट्रीय उत्पादन में राज्य का लगभग 4 से 5 प्रतिशत योगदान माना जाता है। राज्य में करीब 60 से 65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में केले की खेती की जाती है। कलबुर्गी, विजयपुर, बल्लारी, कोप्पल, बेलगावी, मांड्या और मैसूरु जैसे जिले केला उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। क्षेत्रीय विधायक एम.वाई. पाटील ने मामले पर चिंता जताते हुए बागवानी विभाग के अधिकारियों को प्रभावित गांवों का दौरा करने और नुकसान का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित किसानों ने सरकार से तत्काल राहत पैकेज और उचित मुआवजे की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Published on:

20 May 2026 09:43 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / आंधी और बारिश ने उजाड़ी किसानों की उम्मीदें, कलबुर्गी में 500 एकड़ केले की फसल तबाह

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

दक्षिण भारत में हिंदी की नई पहचान: प्रो. पवार ने नवाचारों से बदली शोध और शिक्षा की तस्वीर

प्रोफेसर सीताराम के. पवार
हुबली

चंद्रमौलेश्वर मंदिर: दीवारों, स्तंभों और पत्थरों पर कलात्मक नक्काशी, 900 वर्ष पुराना मंदिर पश्चिमी चालुक्य वास्तुकला की उत्कृष्ट पहचान

चंद्रमौलेश्वर मंदिर की प्राचीन और भव्य संरचना।
हुबली

अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस: चाय की चुस्कियों में बसती है अपनापन और संवाद की संस्कृति, सुबह की शुरुआत से मेहमाननवाजी तक, लोगों के जीवन में ऐसे घुली चाय

हुब्बल्ली (कर्नाटक) में आयोजित राजस्थान पत्रिका परिचर्चा में भाग लेते प्रवासी। इस दौरान प्रवासियों ने चाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और दैनिक जीवन में महत्व पर अपने विचार साझा किए।
हुबली

अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस विशेष: टॉय ट्रेन से थिएटर कोच तक, यहां हर कोना सुनाता है भारतीय रेल की कहानी

हुब्बल्ली रेलवे म्यूजियम में प्रदर्शित टॉय ट्रेन लोगों को आकर्षित कर रही हैं।
हुबली

जोशी ने कहा- देशभर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही, कर्नाटक में लगभग 3,700 किलोमीटर रेलवे विद्युतीकरण का कार्य पूरा

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यात्रियों से मुखातिब होते हुए।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.