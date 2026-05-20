चंद्रमौलेश्वर मंदिर: दीवारों, स्तंभों और पत्थरों पर कलात्मक नक्काशी, 900 वर्ष पुराना मंदिर पश्चिमी चालुक्य वास्तुकला की उत्कृष्ट पहचान

नटराज, गणेश, नरसिंह और देवी स्वरूपों की सुंदर प्रतिमाए

मंदिर की दीवारों, स्तंभों और पत्थरों पर की गई कलात्मक नक्काशी इसकी भव्यता को और बढ़ाती है। यहां शैव परंपरा के साथ-साथ वैष्णव और अन्य धार्मिक मान्यताओं की झलक भी दिखाई देती है। नटराज, गणेश, नरसिंह और देवी स्वरूपों की सुंदर प्रतिमाएं प्राचीन शिल्पकला की समृद्ध परंपरा को दर्शाती हैं। यही कारण है कि यह मंदिर केवल श्रद्धालुओं के लिए नहीं, बल्कि इतिहासकारों और स्थापत्य विशेषज्ञों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। समय के साथ इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और विकास की आवश्यकता भी महसूस की गई। हाल ही में विधानसभा की याचिका समिति ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर इसके समग्र विकास की दिशा में चर्चा की। मंदिर और आसपास के क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। इस योजना में भूमि अधिग्रहण, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, पार्किंग, पर्यटक सुविधाएं और परिसर सौंदर्यीकरण जैसे कार्य प्रस्तावित हैं।