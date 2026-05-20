अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस: चाय की चुस्कियों में बसती है अपनापन और संवाद की संस्कृति, सुबह की शुरुआत से मेहमाननवाजी तक, लोगों के जीवन में ऐसे घुली चाय

चाय जोड़ती भी है और रोजगार भी देती है

आमलारी (सिरोही) के अर्जनसिंह राजपुरोहित ने कहा, चाय लोगों को जोडऩे के साथ रोजगार का बड़ा माध्यम भी बन चुकी है। हजारों लोग चाय व्यवसाय और दुकानों से जुड़े हुए हैं। अदरक, काली मिर्च और नींबू जैसी वैरायटी वाली चाय स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक मानी जा रही है। कोरोना के बाद लोगों का झुकाव स्वास्थ्यवर्धक चाय की ओर और अधिक बढ़ा है।