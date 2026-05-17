जोशी ने कहा- देशभर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही, कर्नाटक में लगभग 3,700 किलोमीटर रेलवे विद्युतीकरण का कार्य पूरा

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी

जोशी ने राज्य सरकार से धारवाड़-बेलगावी तथा दावणगेरे-तुमकुरु के बीच भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से हुब्बल्ली और बेंगलूरु के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने कहा कि रेलवे क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेलवे विद्युतीकरण के मामले में देश दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। पहले रेलवे विभाग को बजट में पर्याप्त राशि नहीं मिलती थी, लेकिन अब विभाग को दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया जा रहा है। कर्नाटक को भी सालाना सात से आठ हजार करोड़ रुपए मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देशभर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और रेलवे क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलनावर रेलवे स्टेशन का जल्द उद्घाटन किया जाएगा तथा राज्य में लगभग 3,700 किलोमीटर रेलवे विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है।