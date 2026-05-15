15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

मोबाइल की दुनिया से दूर, शब्दों से बनाई अपनी पहचान: बिहार मूल की 14 वर्षीय मान्यता झा ने कम उम्र में प्रकाशित किया पहला उपन्यास

आज जब अधिकांश बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया में व्यस्त रहते हैं, ऐसे समय में मूल रूप से बिहार की रहने वाली 14 वर्षीय मान्यता झा ने अपनी रचनात्मक सोच और लेखन प्रतिभा से अलग पहचान बनाई है। कर्नाटक के विजयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही कक्षा 10वीं की छात्रा मान्यता ने कम उम्र में अपना पहला उपन्यास द मिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट बैग प्रकाशित कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

May 15, 2026

मान्यता झा

मान्यता झा

15 कहानियां लिखकर बनीं प्रेरणा
उनकी लेखन यात्रा की शुरुआत कोविड महामारी के दौरान हुई। लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के कारण मिले खाली समय में उन्होंने विशेष रूप से पौराणिक और मिथकीय पुस्तकों को पढऩा शुरू किया। इन कहानियों ने उनकी कल्पनाओं को नई दिशा दी और उनके भीतर खुद कुछ लिखने की इच्छा जागी। शुरुआत छोटी कहानियों से हुई। उनकी पहली कहानी ए वायरड रोड थी, जो रहस्य और रोमांच से जुड़ी थी। धीरे-धीरे यह रुचि गहरी होती गई और उन्होंने 15 लघु कथाएं लिख डालीं। परिवार और दोस्तों ने लगातार उनका उत्साह बढ़ाया। उनकी मां कहानियां पढ़कर सुझाव देती थीं, जिससे उनके लेखन में और निखार आता गया।

रेलवे अधिकारी की बेटी ने कोविड लॉकडाउन में शुरू किया लेखन सफर
विजयपुर के रेलवे कॉलोनी में रहने वाली मान्यता को अपने पहले उपन्यास का विचार भी अपने आसपास के माहौल से मिला। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही और सामान को देखकर उनके मन में एक कहानी ने आकार लेना शुरू किया। एक लड़की के बैग खोने और उसे तलाशने की कल्पना आगे चलकर उनके उपन्यास की मुख्य कहानी बन गई। मान्यता के पिता चंदन कुमार झा रेलवे विभाग में सहायक मंडल अभियंता के पद पर विजयपुर में कार्यरत हैं। परिवार में शिक्षा और पढऩे-लिखने का माहौल होने के कारण बचपन से ही मान्यता की रुचि पुस्तकों और लेखन की ओर बढ़ती गई। यही रुचि आगे चलकर उनकी पहचान का आधार बनी।

मोबाइल की बढ़ती लत से सावधान रहने का संदेश
मान्यता की कहानियों में लड़कियों के संघर्ष, आत्मविश्वास और आगे बढऩे की प्रेरणा दिखाई देती है। वे मानती हैं कि लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों और युवाओं को मोबाइल की बढ़ती लत से सावधान रहने का संदेश भी दिया है। उनका मानना है कि मोबाइल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सीखने और ज्ञान बढ़ाने का माध्यम भी होना चाहिए। कम उम्र में मान्यता झा की यह उपलब्धि यह साबित करती है कि यदि बच्चों को सही दिशा, परिवार का सहयोग और अपनी रुचि को आगे बढ़ाने का अवसर मिले तो वे छोटी उम्र में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

15 May 2026 07:19 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / मोबाइल की दुनिया से दूर, शब्दों से बनाई अपनी पहचान: बिहार मूल की 14 वर्षीय मान्यता झा ने कम उम्र में प्रकाशित किया पहला उपन्यास

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

महिलाओं के स्वास्थ्य की नई पहल, निशुल्क योग-ध्यान शिविर का शुभारंभ

योगाभ्यास और प्राणायाम करते प्रतिभागी।
हुबली

योग, ध्यान और वैदिक मंत्रों से गूंजा निशुल्क शिविर, लोगों ने उत्साह से लिया भाग

योग-ध्यान शिविर में शामिल लोग।
हुबली

कोप्पल में 10 दिवसीय आम मेला शुरू, देशी-विदेशी किस्मों के आम आकर्षण का केंद्र, मियाजाकी आम ने खींचा लोगों का ध्यान

कोप्पल आम मेले में मियाजाकी आम का अवलोकन करते अधिकारी।
हुबली

गुस्सा नहीं, प्यार और धैर्य चाहिए: वृद्धजनों की देखभाल का संदेश लेकर आगे आया मजेठिया फाउंडेशन

हुबली

रीढ़ की बीमारियां बढ़ीं, रोबोटिक सर्जरी से मिल रही नई राहत, आधुनिक तकनीक से बेहतर इलाज संभव

रीढ़ से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानकारी देते स्पाइन विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक सोनी।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.