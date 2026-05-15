मोबाइल की दुनिया से दूर, शब्दों से बनाई अपनी पहचान: बिहार मूल की 14 वर्षीय मान्यता झा ने कम उम्र में प्रकाशित किया पहला उपन्यास

रेलवे अधिकारी की बेटी ने कोविड लॉकडाउन में शुरू किया लेखन सफर

विजयपुर के रेलवे कॉलोनी में रहने वाली मान्यता को अपने पहले उपन्यास का विचार भी अपने आसपास के माहौल से मिला। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही और सामान को देखकर उनके मन में एक कहानी ने आकार लेना शुरू किया। एक लड़की के बैग खोने और उसे तलाशने की कल्पना आगे चलकर उनके उपन्यास की मुख्य कहानी बन गई। मान्यता के पिता चंदन कुमार झा रेलवे विभाग में सहायक मंडल अभियंता के पद पर विजयपुर में कार्यरत हैं। परिवार में शिक्षा और पढऩे-लिखने का माहौल होने के कारण बचपन से ही मान्यता की रुचि पुस्तकों और लेखन की ओर बढ़ती गई। यही रुचि आगे चलकर उनकी पहचान का आधार बनी।