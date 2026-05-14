कोप्पल में 10 दिवसीय आम मेला शुरू, देशी-विदेशी किस्मों के आम आकर्षण का केंद्र, मियाजाकी आम ने खींचा लोगों का ध्यान

युद्ध के असर से निर्यात प्रभावित

पश्चिम एशियाई देशों में जारी युद्ध और तनाव का असर इस बार कोप्पल के आम कारोबार पर भी दिखाई दे रहा है। पहले जिले के केसर आम नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुजरात के एजेंटों के माध्यम से विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, लेकिन इस वर्ष एजेंटों की संख्या काफी कम रही। इस कारण किसानों को अपने उत्पाद स्थानीय बाजार में ही बेचने पड़ रहे हैं। पिछले वर्षों में जहां केसर आम करीब 200 रुपए प्रति किलो तक बिकते थे, वहीं इस बार उच्च गुणवत्ता वाले आम भी लगभग 100 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहे हैं। किसानों का कहना है कि निर्यात प्रभावित होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

बागवानी विभाग के संयुक्त निदेशक ने कहा कि कोप्पल का आम मेला 10 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है और इस बार जिले में उगाए गए मियाजाकी आम को पहली बार बिक्री के लिए रखा गया है। आने वाले दिनों में इन आमों के निर्यात के प्रयास किए जाएंगे, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके।