टिकट नहीं, बेबस यात्री: राजस्थान-कर्नाटक रेल मार्ग पर गहराया संकट, मई में हर ट्रेन में टिकट उपलब्ध नहीं या लंबी प्रतीक्षा सूची

छुट्टियां, विवाह और धार्मिक आयोजन से बढ़ा दबाव

आंजणा पटेल समाज सेवा संघ, हुब्बल्ली-धारवाड़ के पूर्व अध्यक्ष दूदाराम चौधरी थोब कहते हैं, इस भीड़ के पीछे प्रमुख कारण स्कूल और कालेज की गर्मी की छुट्टियां, राजस्थान में मई में विवाह समारोहों की अधिकता और विभिन्न धार्मिक आयोजन होना है। कर्नाटक के बेंगलूरु, हुब्बल्ली सहित कई शहरों में रहने वाले राजस्थान मूल के लोग बड़ी संख्या में अपने गृह क्षेत्रों में गए हैं, जिससे ट्रेनों पर अचानक दबाव बढ़ गया है। बाड़मेर-यशवंतपुर वातानुकूलित एक्सप्रेस सप्ताह में केवल एक दिन चलती है, जो पर्याप्त नहीं है। इसे सप्ताह में दो या तीन दिन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही गर्मियों के दौरान अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएं और जरूरत के अनुसार ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएं, ताकि प्रवासियों को आने-जाने में राहत मिल सके।