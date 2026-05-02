पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी 6 साल के लिए अयोग्य, हत्या मामले में सजा के बाद विधानसभा सदस्यता समाप्त, धारवाड़ सीट खालीहत्या मामले में दोषी

उपचुनाव की संभावना

विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह अयोग्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत लागू की गई है। नियमों के मुताबिक, यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक (स्टे) नहीं दी जाती है, तो यह अयोग्यता उनकी रिहाई की तारीख से 6 वर्षों तक जारी रहेगी। गौरतलब है कि कुलकर्णी 2023 विधानसभा चुनाव में धारवाड़ सीट से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। उनकी अयोग्यता के बाद अब कर्नाटक विधानसभा में एक और सीट रिक्त हो गई है, जिस पर आगे उपचुनाव की संभावना बनेगी। इस फैसले के साथ ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इसका असर धारवाड़ क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर भी देखने को मिल सकता है।