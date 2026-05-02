Women’s T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज, जानें कब रहा था बेस्ट प्रदर्शन

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Team India Squad Announcement: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई के बीच होगा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड करेगा। BCCI कुछ ही देर में 15 सदस्यीय खिलाड़ियों की घोषणा करने वाला है। यहां स्क्वॉड अनाउंसमेंट की पल पल की अपडेट पढ़ सकते हैं…
2026-05-02 03:48:38 pm
इंग्लैंड की मेजबानी में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में मेजबान टीम के अलावा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी बड़ी दावेदारों में शामिल है।
2026-05-02 03:46:58 pm
भारतीय टीम का अब तक सबसे शानदार प्रदर्शन 2020 के संस्करण में देखने को मिला था, जहां भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी। हालांकि खिताबी मुकाबले में हरमनप्रीत एंड कंपनी को ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हरा दिया था।
2026-05-02 03:43:37 pm
2026-05-02 03:39:08 pm
वनडे वर्ल्डकप में शानदार प्रदर्शन करने वाली प्रेरणा सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाई थीं। ऐसे में देखना ये होगा कि उन्हें इस बार मौका मिलता है या नहीं।
2026-05-02 03:05:26 pm
भारतीय टीम को वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए ग्रुप A में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ रखा गया है।
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