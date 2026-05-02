Women’s T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज, जानें कब रहा था बेस्ट प्रदर्शन

Team India Squad Announcement: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई के बीच होगा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड करेगा। BCCI कुछ ही देर में 15 सदस्यीय खिलाड़ियों की घोषणा करने वाला है। यहां स्क्वॉड अनाउंसमेंट की पल पल की अपडेट पढ़ सकते हैं…