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Women’s T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज, जानें कब रहा था बेस्ट प्रदर्शन

Women's T20 World Cup 2026: वूमेंस टी20 वर्ल्डकप में भारतीय टीम का पहला मुकाबला 14 जून को खेला जाएगा, जो चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। यह मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाएगा।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

May 02, 2026

Harmanpreet Kaur
हरमनप्रीत कौर (फोटो- IANS)

Team India Squad Announcement: आईसीसी वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई के बीच होगा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड करेगा। BCCI कुछ ही देर में 15 सदस्यीय खिलाड़ियों की घोषणा करने वाला है। यहां स्क्वॉड अनाउंसमेंट की पल पल की अपडेट पढ़ सकते हैं…

प्रमुख घटनाएँ

टी20 वर्ल्डकप की सबसे बड़ी दावेदार
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साल 2020 में रहा था शानदार प्रदर्शन
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ग्रुप स्टेज में कब-कब होंगे भारत के मुकाबले
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प्रेरणा रावत को मिलेगा मौका?
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5 बजे होगा टीम इंडिया का ऐलान
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2026-05-02 03:48:38 pm

टी20 वर्ल्डकप की सबसे बड़ी दावेदार

इंग्लैंड की मेजबानी में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में मेजबान टीम के अलावा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी बड़ी दावेदारों में शामिल है। 

2026-05-02 03:46:58 pm

साल 2020 में रहा था शानदार प्रदर्शन

भारतीय टीम का अब तक सबसे शानदार प्रदर्शन 2020 के संस्करण में देखने को मिला था, जहां भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी। हालांकि खिताबी मुकाबले में हरमनप्रीत एंड कंपनी को ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हरा दिया था। 

2026-05-02 03:43:37 pm

ग्रुप स्टेज में कब-कब होंगे भारत के मुकाबले

  • 14 जून, 2026 – भारत बनाम पाकिस्तान
    17 जून, 2026 – भारत बनाम नीदरलैंड्स
    21 जून, 2026 – भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका
    25 जून, 2026 – भारत बनाम बांग्लादेश
    28 जून, 2026 – भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

2026-05-02 03:39:08 pm

प्रेरणा रावत को मिलेगा मौका?

वनडे वर्ल्डकप में शानदार प्रदर्शन करने वाली प्रेरणा सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाई थीं। ऐसे में देखना ये होगा कि उन्हें इस बार मौका मिलता है या नहीं।

2026-05-02 03:05:26 pm

5 बजे होगा टीम इंडिया का ऐलान

भारतीय टीम को वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए ग्रुप A में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ रखा गया है। 

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Women's T20 World Cup 2026

Updated on:

02 May 2026 03:49 pm

Published on:

02 May 2026 03:36 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Women’s T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज, जानें कब रहा था बेस्ट प्रदर्शन

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