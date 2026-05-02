WPL 2026 की 5 भारतीय टॉप स्कोरर को मिली वर्ल्डकप टीम में जगह, यहां देखें पूरा स्क्वॉड

आपको बता दें कि भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज़ 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इसके बाद नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका मुकाबला होगा। टीम इंडिया को अगले दौर में जगह बनाने के लिए ग्रुप में कम से कम दूसरा स्थान हासिल करना होगा, क्योंकि टॉप की दो ही टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। खिताबी मुकाबला 5 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय वूमेन टीम आज तक T20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत पाई है, लेकिन अंडर-19 टीम ने दो ट्रॉफी जीती हैं और अब तक दो ही टूर्नामेंट हुए हैं। ऐसे में इस बार वूमेंस सीनियर टीम से उम्मीद की जा रही है कि वह छोटे फॉर्मेट की चैंपियन बने।