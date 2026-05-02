‘मैं बहुत डरा हुआ था’, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का सामना करने को लेकर काइल जैमीसन का बड़ा खुलासा

Kyle Jamieson on Vaibhav Sooryavanshi: दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन भले ही वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेकर बेहद आक्रामक जश्‍न मनाते हुए नजर आए। लेकिन, उन्‍होंने यह भी खुलासा किया कि वह 15 साल के इस युवा का सामना करते समय उन्हें एक अजीब सा डर महसूस हुआ। जैमीसन ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स की राजस्थान रॉयल्स पर सात विकेट से शानदार जीत के बाद यह स्‍वीकार किया है। इसका वीडियो बीसीसीआई टीवी पर शेयर किया गया, जिसे आईपीएल के ऑफिशियल एक्‍स अकाउंट से पोस्‍ट किया गया है।