‘मैं बहुत डरा हुआ था’, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का सामना करने को लेकर काइल जैमीसन का बड़ा खुलासा

काइल जैमीसन और वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: IANS)
Kyle Jamieson on Vaibhav Sooryavanshi: दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन भले ही वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेकर बेहद आक्रामक जश्न मनाते हुए नजर आए। लेकिन, उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वह 15 साल के इस युवा का सामना करते समय उन्हें एक अजीब सा डर महसूस हुआ। जैमीसन ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स की राजस्थान रॉयल्स पर सात विकेट से शानदार जीत के बाद यह स्वीकार किया है। इसका वीडियो बीसीसीआई टीवी पर शेयर किया गया, जिसे आईपीएल के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया है।
जीत के बाद जैमीसन ने वैभव सूर्यवंशी की ओर से पेश की गई चुनौती पर बात की। जैमीसन ने बताया कि पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने के बावजूद वैभव के शांत और संयमित अंदाज ने उन्हें एक बेहद मुश्किल प्रतिद्वंद्वी बना दिया था। उन्होंने बताया कि मुझे नहीं लगता कि अपनी पूरी जिंदगी में मुझे कभी किसी 15 साल के बच्चे से इतना डर लगा हो। मैच में उतरने से पहले हमने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली थी और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारी रणनीति सफल रही।
जैमीसन ने नई गेंद के साथ शुरुआती विकेट लेने के महत्व पर भी जोर देते हुए बताया कि ज्यादातर टीमों के लिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके शुरुआती दो बल्लेबाज कितनी तेज शुरुआत करते हैं। स्टार्की ने एक विकेट हाई फुल टॉस गेंद पर लिया और मैंने एक विकेट यॉर्कर गेंद पर हासिल किया। शुरुआती विकेट लेना और पावरप्ले के दौरान रनों की रफ्तार को रोकना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा।
उन्होंने अपने साथी लेफ्ट आर्म पेसर मिचेल स्टार्क के साथ नई गेंद शेयर करने की भी खूब तारीफ की और इसे एक कीमती अनुभव बताया। जैमीसन ने कहा कि स्टार्क वर्ल्ड-क्लास हैं। टीम में उनके जैसा कोई होना बहुत फायदेमंद है। यह हमारे लिए सही समय पर हुआ और उनके साथ नई गेंद शेयर करना सचमुच एक अनोखा अनुभव है।
जैमीसन भले ही सूर्यवंशी को आउट करने में कामयाब रहे, लेकिन उनका प्रदर्शन महंगा साबित हुआ। उन्होंने चार ओवरों में 48 रन दिए। मैच के बाद तीखे सेंड ऑफ के लिए जैमीसन को फटकार के साथ एक डिमेरिट अंक भी मिला। इसके उलट स्टार्क ने वापसी पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और 40 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
IPL 2026