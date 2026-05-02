कभी ड्रेसिंग रूम सिर्फ सिगरेट से महकता था, वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान के साथ खड़ा होकर फूंक रहा था ये भारतीय खिलाड़ी

भारतीय स्पिनर वेंकटपति राजू इंग्लैंड दौरे पर प्लेन के पीछे बैठकर चेन-स्मोकिंग करते थे। राजू हवाई जहाज़ के पिछले हिस्से में सिगरेट पीने वालों के साथ शामिल हो जाते थे। वॉर्न का यह किस्सा काफ़ी मज़ेदार है। वॉर्न ने मजाक में लिखा "वह लगातार सिगरेट पीते थे और 'स्वान लाइट' बियर के दो कैन पीकर पूरी तरह से टल्ली हो जाते थे। मुझे लगता है कि वह अपने कप्तान, मोहम्मद अज़हरुद्दीन से ज़्यादा डरते थे… इसलिए हमने उन्हें ढेर सारी मिंट्स दीं और कहा कि एक घंटे के लिए सो जाएं। सच कहूं तो, मुझे पक्का नहीं पता कि इसका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। वह अपनी इस हरकत से कई दिनों तक शर्मिंदा रहे।"