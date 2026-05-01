Riyan Parag Vaping Case: BCCI के बाद अब RR भी लेगा रियान पराग पर एक्शन? कप्तान की हरकत पर कुमार संगकारा हुए नज़र, दिया यह बयान

Riyan Parag vaping controversy: 2008 की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स इन दिनों लगातार विवादों में घिरी हुई है। कुछ दिन पहले टीम के मैनेजर रोमी भिंडर डगआउट में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते कैमरे में कैद हुए थे। अब टीम के कप्तान रियान पराग ड्रेसिंग रूम में वेप का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। इस घटना पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सख्त रुख अपनाते हुए रियान पराग पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है और उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है।