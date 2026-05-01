RR vs DC Pitch Report: स्पिनर्स को मिलेगी मदद, क्या बारिश बनेगी विलन, पढ़ें जयपुर की पिच और मौसम का हाल

प्रैक्टिस करते राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी। (फोटो पत्रिका)
Rajasthan Royals vs Delhi Capitals Pitch and Weather Report: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 43वां मुकाबला पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जाएगा। यह मैच जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम (SMS) में खेला जाएगा। अपने पहले घरेलू मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से हार झेलने के बाद राजस्थान रॉयल्स अब इस मैच को हर हाल में जीतकर अपनी वापसी करना चाहेगी। टीम अपने होम ग्राउंड पर मजबूत प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका के टॉप पर जाना चाहेगी।
दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स को लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में टीम इस मुकाबले को जीतकर अपनी खोई लय हासिल करने और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान रॉयल्स का इस सीजन अब तक शानदार प्रदर्शन रहा है। 9 मैचों में 6 जीत हासिल कर 12 अंक लेकर वे वर्तमान में अंक तालिका में चौथे स्थान पर काबिज हैं। टीम ने अपने पिछले मैच में मजबूत पंजाब किंग्स को हराकर आत्मविश्वास से भरी हुई है।
वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो टीम 8 मैचों में मात्र 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर सातवें स्थान पर है। प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीदों को जीवित रखने के लिए डीसी के लिए यह मैच बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार टीम की प्लेऑफ संभावनाओं पर बड़ा झटका साबित हो सकती है।
मौसम की बात करें तो 1 मई को जयपुर का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। हालांकि एक दिन पहले हल्की बारिश देखने को मिली है। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। गर्मी की वजह से खिलाड़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैच के दौरान उमस 38% रहेगी। वहीं हवा 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी।
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