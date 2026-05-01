RR vs DC playing 11: मिचेल स्टार्क की वापसी पक्की, क्या वैभव सूर्यवंशी पर पड़ेंगे भारी? देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स को लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में टीम इस मुकाबले को जीतकर अपनी खोई लय हासिल करने और प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजस्थान रॉयल्स का इस सीजन अब तक शानदार प्रदर्शन रहा है। 9 मैचों में 6 जीत हासिल कर 12 अंक लेकर वे वर्तमान में अंक तालिका में चौथे स्थान पर काबिज हैं। टीम ने अपने पिछले मैच में मजबूत पंजाब किंग्स को हराकर आत्मविश्वास से भरी हुई है।