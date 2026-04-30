GT के सामने 20 ओवर भी नहीं टिक पाई RCB, जैसन होल्डर की वजह से हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

IPL 2026 GT vs RCB Update: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 42वें मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत के लिए 156 रनों का लक्ष्य रखा है। आरसीबी इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर पहुंचने के इरादे से उतरी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी आरसीबी की टीम 19.2 ओवर में 155 रन पर सिमट गई। टीम को जैकब बेथेल और विराट कोहली की सलामी जोड़ी ने संभली हुई शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 16 गेंदों में 34 रन की साझेदारी की।