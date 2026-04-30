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GT के खिलाफ विराट कोहली ने किया बड़ा कारनामा, RCB के लिए ऐसा करने वाले बन गए पहले बल्लेबाज

IPL 2026, GT vs RCB Update: आईपीएल 2026 के 42वें मुकाबले में विराट कोहली ने कगिसो रबाडा के एक ही ओवर में लगातार 5 चौके लगाकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Apr 30, 2026

विराट कोहली

विराट कोहली (फोटो- IANS)

Consecutive 5 Fours in IPL History: आईपीएल 2026 का 42वां मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले बल्लेबाजी कर रही है। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, क्योंकि पिच थोड़ी हरी घास नजर आ रही थी, जिससे तेज गेंदबाजों को फायदा मिलने की उम्मीद होती है।

सस्ते में लौटे RCB के ओपनर्स

शुभमन गिल के फैसले को उनके गेंदबाजों ने सही साबित किया और दोनों ओपनरों को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। इस मुकाबले में जहां विराट कोहली 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं जैकब बैथल सिर्फ 5 रन ही बना सके। विराट कोहली को कगिसो रबाडा ने आउट किया, जबकि जैकब मोहम्मद सिराज की गेंद पर आउट हुए।

रबाडा की गेंद पर आउट होने से पहले विराट कोहली ने उनके पहले ओवर में लगातार पांच चौके जड़कर इतिहास रच दिया। उन्होंने 17 साल पुराने एडम गिलक्रिस्ट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। आपको बता दें कि आईपीएल में एक ओवर में सबसे ज्यादा चौके जड़ने का रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ के नाम है, जिन्होंने अहमदाबाद में ही कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लगातार छह चौके लगाए थे। साल 2009 में डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते हुए एडम गिलक्रिस्ट ने एक ओवर में पांच चौके लगाए थे।

विराट कोहली ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ कगिसो रबाडा के एक ओवर में लगातार पांच चौके जड़कर इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। हालांकि साल 2023 में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल भी यह कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गुवाहाटी में लगातार पांच चौके लगाए थे। इन दोनों ने पारी के पहले ओवर में यह कारनामा किया था, जबकि कोहली ने दूसरे ओवर में यह कारनामा किया। इसके अलावा RCB के लिए एक ही ओवर में 5 चौके लगाने वाले कोहली संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले शेन वाटसन ने 2016 और क्रिस गेल ने 2013 में यह कारनामा किया है।

आईपीएल के इतिहास में अब तक सिर्फ 3 बल्लेबाज ही पारी के पहले ओवर में 5 या उससे अधिक चौके लगा पाए हैं। जिसकमें एडम गिलक्रिस्ट, यशस्वी जायसवाल और पृथ्वी शॉ का नाम दर्ज है। विराट कोहली के नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। उन्होंने अब तक 800 से ज्यादा चौके लगाए हैं। कोहली इस मुकाबले में 13 गेंदों का सामना करने के बाद 28 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल था। कोहली ने इकलौता छक्का मोहम्मद सिराज की गेंद पर लगाया।

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Updated on:

30 Apr 2026 09:04 pm

Published on:

30 Apr 2026 08:01 pm

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