GT के खिलाफ विराट कोहली ने किया बड़ा कारनामा, RCB के लिए ऐसा करने वाले बन गए पहले बल्लेबाज

विराट कोहली ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ कगिसो रबाडा के एक ओवर में लगातार पांच चौके जड़कर इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। हालांकि साल 2023 में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल भी यह कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गुवाहाटी में लगातार पांच चौके लगाए थे। इन दोनों ने पारी के पहले ओवर में यह कारनामा किया था, जबकि कोहली ने दूसरे ओवर में यह कारनामा किया। इसके अलावा RCB के लिए एक ही ओवर में 5 चौके लगाने वाले कोहली संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले शेन वाटसन ने 2016 और क्रिस गेल ने 2013 में यह कारनामा किया है।