GT vs RCB मैच में मचा बवाल, कप्तान हुए कैच आउट तो अंपायर से भिड़ गए विराट कोहली

Rajat Patidar Catch Controversy in IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 42वें मुकाबले में विराट कोहली और अंपयार के बीच मैदान के बाहर बहस देखने को मिली। मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हो रहा है। इस मुकाबले में RCB पहले बल्लेबाजी कर रही है। जहां टीम के कप्तान रजत पाटीदार के कैच आउट होने के बाद जमकर बवाल हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि विराट कोहली मैदान के बाद फोर्थ अंपायर से बहस करने लगे।