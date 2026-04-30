राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ BCCI का चलेगा हंटर! देवजीत सैकिया ने दिया बड़ा अपडेट

आईपीएल की ओर से बयान में कहा गया, “यह घटना पंजाब किंग्स-आरआर मैच के दौरान आरआर की बल्लेबाजी के समय हुई। रियान को ड्रेसिंग रूम के अंदर वेप का इस्तेमाल करते देखा गया था। रियान ने गलती मान ली और मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लिया।” बयान में यह भी कहा गया है कि आरआर पर सख्त कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड गलती करने वाली टीम, उसके अधिकारियों और खिलाड़ियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, ताकि आईपीएल की प्रतिष्ठा बनी रहे।