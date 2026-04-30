वैभव सूर्यवंशी छोड़ेंगे राजस्थान रॉयल्स? स्टुअर्ट ब्रॉड की इस भविष्यवाणी ने मचाई खलबली!

Vaibhav Sooryavanshi in Mumbai Indians: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इस IPL में अपनी बैटिंग से सबका दिल जीत लिया है। राजस्थान रॉयल्स (RR) ने जिस तरह से इस नन्हे टैलेंट पर भरोसा दिखाया, उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। लेकिन अब इंग्लैंड के महान गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ी चेतावनी दे दी है। ब्रॉड का कहना है कि वैभव के शानदार प्रदर्शन के बाद अब उन्हें टीम में रोके रखना RR के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ब्रॉड ने अपने पॉडकास्ट 'For The Love Of Cricket' में खुलासा किया कि जब शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें ऑक्शन में खरीदा था, तब उन्हें काफी शक हुआ था। उन्हें लगा था कि 13-14 साल के बच्चे को टीम में शामिल करना थोड़ा अजीब है।