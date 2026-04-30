Rohit Sharma Birthday: IPL की सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने रोहित को खास अंदाज़ में दी जन्मदिन की बधाई, LSG ने किया सबसे मजेदार पोस्ट

मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Image-X/@mipaltan)
Rohit Sharma's Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता बनाने वाले रोहित शर्मा गुरुवार को अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारतीय क्रिकेट और आईपीएल के सबसे सफल कप्तान और बल्लेबाजों में से एक रोहित को आईपीएल की सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अलग-अलग अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है।
मुंबई इंडियंस (MI) ने एक्स पर लिखा, "मुंबई के राजा और एकमात्र हिटमैन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।" रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को पांच बार आईपीएल चैंपियन बनाया है। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने लिखा, "दो आईसीसी ट्रॉफी, एक हिटमैन। जन्मदिन मुबारक हो, रोहित शर्मा।"
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने एक्स पर लिखा, "अरे, आज है ना, हिटमैन का वो है। उस आदमी को जन्मदिन की बधाई जो बल्लेबाजी को आसान बनाता है और क्रिकेट को और मजेदार बनाता है। हिट करते रहो, रो-हिट शर्मा।" राजस्थान रॉयल्स (RR) ने रोहित शर्मा के साथ रवींद्र जडेजा की दो तस्वीरें साझा करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है।
गुजरात टाइटंस (GT) ने अपने एक्स पर दो तस्वीरें साझा करते हुए रोहित शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी है। एक तस्वीर टी20 विश्व कप 2024 जीतने वाली है और दूसरी तस्वीर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद की है। चैंपियंस ट्रॉफी वाली तस्वीर में रोहित के साथ जीटी के कप्तान शुभमन गिल भी हैं। जीटी ने कैप्शन में लिखा, "आपको सुपर-हिट जन्मदिन की शुभकामनाएं, रोहित।"
दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने अपने कप्तान अक्षर पटेल के साथ रोहित शर्मा की तस्वीर साझा करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने रोहित शर्मा की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, "खुशी, रन और दिल एक साथ खींच रहे हैं। जन्मदिन मुबारक हो, रोहित शर्मा।"
लखनऊ सुपर जायंट्स (KSG) ने रोहित शर्मा की टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, "ये, वो और एक ही रो, जन्मदिन मुबारक हो हिटमैन।" सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने लिखा, "रिकॉर्ड। तारीफ। भारतीय क्रिकेट के एक सच्चे लीजेंड। जन्मदिन मुबारक हो, हिटमैन।"
पंजाब किंग्स (PBKS) ने एक्स पर एक वीडियो साझा की है। इसमें रोहित शर्मा टीम के खिलाड़ियों से मिलते हुए दिख रहे हैं। पंजाब ने कैप्शन में लिखा, "रोहित के जन्मदिन पर क्या बोलेंगे? हैपी बर्थ डे हिटमैन।"भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी रोहित शर्मा को जन्मदिन पर बधाई दी है।
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