Rohit Sharma Birthday: IPL की सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने रोहित को खास अंदाज़ में दी जन्मदिन की बधाई, LSG ने किया सबसे मजेदार पोस्ट

Rohit Sharma's Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता बनाने वाले रोहित शर्मा गुरुवार को अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारतीय क्रिकेट और आईपीएल के सबसे सफल कप्तान और बल्लेबाजों में से एक रोहित को आईपीएल की सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अलग-अलग अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है।