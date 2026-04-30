IPL 2026 में शतक जीत की गारंटी नहीं! इस सीजन अबतक लगी 9 सेंचुरी, ज़्यादातर मुकाबलों में शतकीय पारी के बाद भी हारी टीम

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 2, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 1, मुंबई इंडियंस (MI) के तीन बल्लेबाजों तिलक वर्मा, क्विंटन डिकॉक और रयान रिकल्टन ने 1-1, दिल्ली कैपिटल्स (DC) के केएल राहुल ने 1, गुजरात टाइटंस (GT) के साई सुदर्शन ने 1 और राजस्थान रॉयल्स (RR) के वैभव सूर्यवंशी ने 1 शतक लगाया है। कुल 9 शतकों में सिर्फ 4 बार ही ऐसा हुआ है जब टीमें जीती हैं। 5 बार शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की टीम हारी है।